Pribor za automatsku motalicu za crevo HD benzinske mašine, 30 m
Komplet za montažu kotura za crevo na uređaj. Savršeno rešenje za bezbedno čuvanje visokopritisnog creva na malom prostoru.
Kotur za crevo za montažu na uređaju. Savršeno rešenje za bezbedno čuvanje visokopritisnog creva na malom prostoru. Montira se na visokopritisne čistače, a rotira pod pritiskom. Spojnica: 22 x 1,5.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|30
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,5
Scope of supply
- Motalica za crevo
- Priključno crevo
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