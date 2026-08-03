Pribor za automatsku motalicu za crevo HDS kompakt klasa, 20 m
ABS bubanj za crevo za montažu na uređaj. Za bezbedno i štedljivo skladištenje creva visokog pritiska (sa priključnim crevom na HD izlaz uređaja). Može se okretati pod pritiskom sa priključkom za utikač.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|20
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,4
Scope of supply
- Motalica za crevo
- Priključno crevo
Pribor
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