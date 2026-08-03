Pribor za automatsku motalicu za crevo HDS kompakt klasa, 20 m

ABS bubanj za crevo za montažu na uređaj. Za bezbedno i štedljivo skladištenje creva visokog pritiska (sa priključnim crevom na HD izlaz uređaja). Može se okretati pod pritiskom sa priključkom za utikač.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 20
Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 3,4

Scope of supply

  • Motalica za crevo
  • Priključno crevo
Pribor
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