Automatsko namotavanje creva pruža maksimalnu udobnost pri namotavanju i odmotavanju creva visokog pritiska. Pogodan je za HDS srednju klasu ili super klasu i može se lako sastaviti zahvaljujući praktičnom kompletnom setu za montiranje. Zadržavaju se sve funkcije uređaja. Za transport, namotaj creva se lako može ukloniti. Komplet za montažu uključuje automatsko namotavanje creva, crevo visokog pritiska i sve potrebne priključne delove.