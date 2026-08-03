Pribor za automatsku motalicu za crevo HDS M/S
Kompletan komplet za namotavanje creva za HDS kompaktnu klasu. Laka instalacija i sve funkcije uređaja su moguće. Obezbeđuje maksimalnu udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Uključuje: automatsko namotavanje creva, HD crevo i sve konektore.
Automatsko namotavanje creva pruža maksimalnu udobnost pri namotavanju i odmotavanju creva visokog pritiska. Pogodan je za HDS srednju klasu ili super klasu i može se lako sastaviti zahvaljujući praktičnom kompletnom setu za montiranje. Zadržavaju se sve funkcije uređaja. Za transport, namotaj creva se lako može ukloniti. Komplet za montažu uključuje automatsko namotavanje creva, crevo visokog pritiska i sve potrebne priključne delove.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|32,5
Scope of supply
- Motalica za crevo
- Crevo za visok pritisak i priključak
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