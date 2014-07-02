Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali
Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu ).
Priključni komad za pumpu služi da se usisna creva uz postojan vakuum priključe na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Priključni komad pruža odgovarajuće rešenje za pumpe sa G1 priključnim navojem creva (33,3 mm) i 3/4"- odnosno 1". U obimu isporuke su sadržani slepa navrtka, stega za crevo, pljosnata zaptivka i nepovratni ventil. Nepovratni ventil može da se koristi kod potapajućih pumpi ili potapajućih potisnih pumpi, kako bi se sprečilo vraćanje vode u pumpu. U svim drugim slučajevima se koristi pljosnata zaptivka umesto nepovratnog ventila.
Obeležja i prednosti
Priključni element
- Za priključivanje creva na pumpu nepropustljivo za vakuum
Obrtni navoj
- Za jednostavno postavljanje elementa za priključivanje pumpe na pumpu, naročito kada je crevo već montirano na elemenat za priključenje pumpe.
Za 3/4"- i 1" creva
- U zavisnosti od veličine creva, može da se koristi odgovarajući priključni element.
Uklj. pljosnatu zaptivku
- Zaptiva priključni element u odnosu na pumpu, tako da voda ne može da izlazi
Uklj. reverzibilni ventil
- Sprečava vraćanje već istočene vode. Preporučuje se naročito kod korišćenja potapajućih pumpi i potapajućih potisnih pumpi.
Uklj. stegu za crevo
- Za pročišćavanje creva na elemenat za priključivanje pumpe
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličine
|Pogodna za creva od 3/4" i 1"
|Veličina navoja
|G1
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|41 x 65 x 41
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.
- Za angažovanje pri poplavama
- Za štete izazvane vodom u kući i u podrumu (curenje mašine za pranje veša/ prodor podzemne vode)
- Za dovod pogonske vode do toaleta i mašina za pranje veša.