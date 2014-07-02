Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali

Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu ).

Priključni komad za pumpu služi da se usisna creva uz postojan vakuum priključe na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Priključni komad pruža odgovarajuće rešenje za pumpe sa G1 priključnim navojem creva (33,3 mm) i 3/4"- odnosno 1". U obimu isporuke su sadržani slepa navrtka, stega za crevo, pljosnata zaptivka i nepovratni ventil. Nepovratni ventil može da se koristi kod potapajućih pumpi ili potapajućih potisnih pumpi, kako bi se sprečilo vraćanje vode u pumpu. U svim drugim slučajevima se koristi pljosnata zaptivka umesto nepovratnog ventila.

Obeležja i prednosti
Priključni element
  • Za priključivanje creva na pumpu nepropustljivo za vakuum
Obrtni navoj
  • Za jednostavno postavljanje elementa za priključivanje pumpe na pumpu, naročito kada je crevo već montirano na elemenat za priključenje pumpe.
Za 3/4"- i 1" creva
  • U zavisnosti od veličine creva, može da se koristi odgovarajući priključni element.
Uklj. pljosnatu zaptivku
  • Zaptiva priključni element u odnosu na pumpu, tako da voda ne može da izlazi
Uklj. reverzibilni ventil
  • Sprečava vraćanje već istočene vode. Preporučuje se naročito kod korišćenja potapajućih pumpi i potapajućih potisnih pumpi.
Uklj. stegu za crevo
  • Za pročišćavanje creva na elemenat za priključivanje pumpe
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličine Pogodna za creva od 3/4" i 1"
Veličina navoja G1
Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 41 x 65 x 41
Područja primene
  • Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.
  • Za angažovanje pri poplavama
  • Za štete izazvane vodom u kući i u podrumu (curenje mašine za pranje veša/ prodor podzemne vode)
  • Za dovod pogonske vode do toaleta i mašina za pranje veša.