Priključni komad za pumpu služi da se usisna creva uz postojan vakuum priključe na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Priključni komad pruža odgovarajuće rešenje za pumpe sa G1 priključnim navojem creva (33,3 mm) i 3/4"- odnosno 1". U obimu isporuke su sadržani slepa navrtka, stega za crevo, pljosnata zaptivka i nepovratni ventil. Nepovratni ventil može da se koristi kod potapajućih pumpi ili potapajućih potisnih pumpi, kako bi se sprečilo vraćanje vode u pumpu. U svim drugim slučajevima se koristi pljosnata zaptivka umesto nepovratnog ventila.