Basic priključni set za precizno priključivanje 1/2" creva za vodu (13 mm) na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu sa praktičnim Klick sistemom. Set za priključivanje je podesan za sve navedene pumpe sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).