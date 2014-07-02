Priključni set Basic

Priključni set za priključenje creva za vodu na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Za jednostavno spajanje i perfektno povezivanje creva i pumpe.

Basic priključni set za precizno priključivanje 1/2" creva za vodu (13 mm) na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu sa praktičnim Klick sistemom. Set za priključivanje je podesan za sve navedene pumpe sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).

Obeležja i prednosti
Uključujući priključak za slavinu
  • Za brzo povezivanje spojnice sa pumpom
Praktični Klick sistem
  • Olakšava povezivanje creva sa pumpom
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja žuta
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 79 x 42 x 42
Područja primene
  • Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
  • Za dovod pogonske vode do toaleta i mašina za pranje veša.