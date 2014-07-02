Premium- priključni set za precizno priključivanje 3/4" creva za vodu (19 mm) na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu sa praktičnim Klick sistemom. Set za priključivanje obezbeđuje povećan protok vode i podesan je za sve navedene pumpe sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).