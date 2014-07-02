Priključni set Premium
Priključni set za priključenje creva za vodu na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Za jednostavno spajanje i perfektno povezivanje creva i pumpe.
Premium- priključni set za precizno priključivanje 3/4" creva za vodu (19 mm) na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu sa praktičnim Klick sistemom. Set za priključivanje obezbeđuje povećan protok vode i podesan je za sve navedene pumpe sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).
Obeležja i prednosti
Veliki prečnik
- Za poveća protok vode
Uključujući priključak za slavinu
- Za brzo povezivanje spojnice i pumpe
Praktični Klick sistem
- Olakšava povezivanje creva sa pumpom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|84 x 59 x 59
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
- Za dovod pogonske vode do toaleta i mašina za pranje veša.