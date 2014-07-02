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Produžno crevo 5 m 44409390
Produžno crevo 5 m
5 m produžno crevo zaFRV 30. Uključujući nastavke za povezivanje
Specifikacije
Tehnički podaci
Težina sa ambalažom (kg)
1,3
Kompatibilni uređaji
HD 10/15-4 Cage Food
HD 10/21-4 S Plus
HD 10/21-4 S/ S Plus
HD 10/21-4 SXA Plus
HD 10/25-4 S Classic
HD 10/25-4 S Plus
HD 10/25-4 S/ S Plus
HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/25-4 SXA Plus
HD 13/18-4 S Classic
HD 13/18-4 S Plus
HD 13/18-4 SXA Plus
HD 5/12 C Plus
HD 5/12 CX Plus
HD 5/15 C Plus
HD 5/15 CX Plus
HD 5/15 CX Plus + FR Classic
HD 5/17 C Plus + FR
HD 5/17 CX Plus
HD 6/13 C Plus
HD 6/13 C Plus + FR Classic
HD 6/13 CX Plus
HD 6/15 C Plus
HD 6/15 CX Plus
HD 6/15 M
HD 6/15 M Plus
HD 6/15 M St
HD 6/15 MX Plus
HD 6/15 MXA Plus
HD 7/10 CXF
HD 7/14-4 M Cage
HD 7/15 G
HD 728 B Cage
HD 8/18-4 M Plus
HD 8/18-4 MXA Plus
HD 8/18-4 MXA Plus Agri
HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
HD 9/18-4 M ST Classic
HD 9/20-4 S Plus
HD 9/20-4 SXA Plus
HD 9/23 De
HD 9/23 De Tr1
HD 9/23 G
HD 9/23 Ge Tr1
HD 9/25 G Entry Class *EU
Čistač površina FRV 30
HD 10/23-4 S Plus
HD 10/23-4 SX Plus
HD 1050 B
HD 13/18-4 SX Plus
HD 7/10 CXF
HD 7/14-4 M Plus
HD 7/14-4 MX Plus
HD 7/14-4 MXA Plus
HD 7/16-4 Cage ST
HD 7/16-4 M Plus
HD 7/16-4 MX Plus
HD 7/16-4 MXA Plus
HD 7/17 M Cage
HD 7/17 M Plus
HD 7/17 M Portable
HD 7/17 M St
HD 7/17 MX Plus
HD 7/17 MXA Plus
HD 7/18--4 Classic
HD 728 B Cage
HD 8/18-4 M Cage
HD 8/18-4 M St
HD 8/18-4 MX Plus
HD 8/18-4MX Plus "Lawi"
HD 801 B
HD 9/20-4 M Plus
HD 9/20-4 MX Plus