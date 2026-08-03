Produžno crevo za SC 1

Sa produžnim crevom za SC 1 bez teškoća mogu da se očiste i teško pristupačna mesta kao ćoškovi i niše.

Sa produžnim crevom za SC bez teškoća i muke mogu da se očiste i teško pristupačna mesta kao ćoškovi i niše. Ostali delovi pribora, kao ručna mlaznica, Power mlaznica & Co. mogu bez daljnjeg da se nameste u svako doba.

Obeležja i prednosti
Kompatibilnost sa drugim priborima
  • Postavljanje pribora u skladu sa potrebom, kao ručne mlaznice, okrugle četke i Power mlaznice na produžno crevo.
Fleksibilno produžno crevo za rad bez muke
  • Čišćenje bez problema teško dostupnih mesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 375 x 51 x 220
Područja primene
  • Radne površine u kuhinji
  • Čišćenje odvoda
  • Lavaboi / sudopere
  • Armatura
  • Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
  • Kupatilo
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