Produžno crevo za SC 1
Sa produžnim crevom za SC 1 bez teškoća mogu da se očiste i teško pristupačna mesta kao ćoškovi i niše.
Sa produžnim crevom za SC bez teškoća i muke mogu da se očiste i teško pristupačna mesta kao ćoškovi i niše. Ostali delovi pribora, kao ručna mlaznica, Power mlaznica & Co. mogu bez daljnjeg da se nameste u svako doba.
Obeležja i prednosti
Kompatibilnost sa drugim priborima
- Postavljanje pribora u skladu sa potrebom, kao ručne mlaznice, okrugle četke i Power mlaznice na produžno crevo.
Fleksibilno produžno crevo za rad bez muke
- Čišćenje bez problema teško dostupnih mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|375 x 51 x 220
Područja primene
- Radne površine u kuhinji
- Čišćenje odvoda
- Lavaboi / sudopere
- Armatura
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
- Kupatilo
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