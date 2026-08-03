Rameni kaiš

Olakšajte sebi i ponesite udoban i ergonomski oblikovan rameni kaiš. Posao će ići lakše i brže. Kompatibilan sa velikim brojem Kärcher baterijskih baštenskih uređaja.

Ergonomski oblikovan rameni kaiš pomoći će vam da radite sa Kärcher baterijskim baštenskim alatom duže, bez fizičkog zamaranja. Udoban je za nošenje i olakšava teret. Kompatibilan sa odstranjivačem korova WRE 4 Battery, WRE 18-55, duvačem lišća i duvač-usisivačima BLV 36-240 i BLV 18-200, kao i sa drugim baterijskim baštenskim uređajima.

Obeležja i prednosti
Gumirana naramenica
  • Za maksimalnu udobnost pri radu.
Uprtač podesiv po dužini
  • Za korisnike različitih visina.
Sigurnosna kopča
  • U slučaju prejakog povlačenja uređaja kopča se sama otvara.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 240 x 60 x 50