Rameni kaiš
Olakšajte sebi i ponesite udoban i ergonomski oblikovan rameni kaiš. Posao će ići lakše i brže. Kompatibilan sa velikim brojem Kärcher baterijskih baštenskih uređaja.
Ergonomski oblikovan rameni kaiš pomoći će vam da radite sa Kärcher baterijskim baštenskim alatom duže, bez fizičkog zamaranja. Udoban je za nošenje i olakšava teret. Kompatibilan sa odstranjivačem korova WRE 4 Battery, WRE 18-55, duvačem lišća i duvač-usisivačima BLV 36-240 i BLV 18-200, kao i sa drugim baterijskim baštenskim uređajima.
Obeležja i prednosti
Gumirana naramenica
- Za maksimalnu udobnost pri radu.
Uprtač podesiv po dužini
- Za korisnike različitih visina.
Sigurnosna kopča
- U slučaju prejakog povlačenja uređaja kopča se sama otvara.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|240 x 60 x 50