Ergonomski oblikovan rameni kaiš pomoći će vam da radite sa Kärcher baterijskim baštenskim alatom duže, bez fizičkog zamaranja. Udoban je za nošenje i olakšava teret. Kompatibilan sa odstranjivačem korova WRE 4 Battery, WRE 18-55, duvačem lišća i duvač-usisivačima BLV 36-240 i BLV 18-200, kao i sa drugim baterijskim baštenskim uređajima.