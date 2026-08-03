Ravan naborani filter Dry

Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Obeležja i prednosti
Od celuloznog materijala
  • Veoma ekonomično održavanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj (Kom) 1
Klasa prašine L / M
Boja bela
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 140 x 57 x 240
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Područja primene
  • Za usisavanje suve prašine i grubih nečistoća (kodiranje u zelenoj boji)
  • Sertifikovano za klase prašine M i L