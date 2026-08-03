Ravan naborani filter Dry
Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Obeležja i prednosti
Od celuloznog materijala
- Veoma ekonomično održavanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj (Kom)
|1
|Klasa prašine
|L / M
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|140 x 57 x 240
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Za usisavanje suve prašine i grubih nečistoća (kodiranje u zelenoj boji)
- Sertifikovano za klase prašine M i L