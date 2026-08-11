Remote control Basic SB

Obeležja i prednosti
Upravljačka tabla sa velikim 7-inčnim displejem i rotirajućim dugmetom
  • Kompletan pregled pranja.
  • Prikaz preostalog vremena ili preostalog kredita u realnom vremenu.
Elektronski kontrolor novčića
  • Jednostavno plaćanje u perionici.
  • Plaćanje novčićima ili žetonima.
  • Višedimenzionalna inspekcija novčića radi minimiziranja ubacivanja falsifikovanih novčića.
Opcioni stalak
  • Mogućnost istaknutog plasmana.
  • Visoka vidljivost i lak pristup.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina sa ambalažom (kg) 16,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 500 x 380 x 250
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Područja primene
  • Sistem za pokretanje i plaćanje za samoposlužne sisteme za pranje