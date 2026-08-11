Remote control Basic SB
Obeležja i prednosti
Upravljačka tabla sa velikim 7-inčnim displejem i rotirajućim dugmetom
- Kompletan pregled pranja.
- Prikaz preostalog vremena ili preostalog kredita u realnom vremenu.
Elektronski kontrolor novčića
- Jednostavno plaćanje u perionici.
- Plaćanje novčićima ili žetonima.
- Višedimenzionalna inspekcija novčića radi minimiziranja ubacivanja falsifikovanih novčića.
Opcioni stalak
- Mogućnost istaknutog plasmana.
- Visoka vidljivost i lak pristup.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina sa ambalažom (kg)
|16,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|500 x 380 x 250
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Područja primene
- Sistem za pokretanje i plaćanje za samoposlužne sisteme za pranje