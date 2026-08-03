Roller brushes wooden surface

Prljavština na otvorenom prostoru može se potpuno i ravnomerno očistiti četkama dvodelnog seta valjaka za PLC 4. Drvene i kompozitno drvene obloge izgledaće kao nove.

Popločani podovi se moraju redovno i adekvatno održavati kako se na njima ne bi pojavile fleke. Sa valjkastom četkom, napravljenom specijalno za drvene i kompozitno drvene podove, spoljašnja prljavština se može potpuno ravnomerno i temeljito ukloniti. Dve valjkaste četke ovog seta se lako menjaju, a mogu poslužiti kao zamena za četke koje su deo isporuke PCL 4 čistača za dvorište.

Obeležja i prednosti
Temeljito i ravnomerno čišćenje drvenih i kompozitno drvenih podova na otvorenom, sa velikom pokrivenošću površine
Materijal čekinja je posebno prilagođen zadatku
Optimizovan profil četke za čišćenje drvenih i kompozitno drvenih površina
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Terasa
  • Balkon
  • Drvene površine
  • Zelena alga
  • Mahovina