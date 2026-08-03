Popločani podovi se moraju redovno i adekvatno održavati kako se na njima ne bi pojavile fleke. Sa valjkastom četkom, napravljenom specijalno za drvene i kompozitno drvene podove, spoljašnja prljavština se može potpuno ravnomerno i temeljito ukloniti. Dve valjkaste četke ovog seta se lako menjaju, a mogu poslužiti kao zamena za četke koje su deo isporuke PCL 4 čistača za dvorište.