Rotary cleaner head M63E

Kompaktna glava za unutrašnje čišćenje napravljena od nerđajućeg čelika za čišćenje unutrašnjosti buradi i kontejnera sa otvorima od 65 mm ili više. nudi impresivno malu težinu i konstantnu brzinu rotacije pomoću elektromotora.

Obeležja i prednosti
Rotary cleaner head M63E: Pokreće ga elektromotor od 24 v 50/60 Hz.
Pokreće ga elektromotor od 24 v 50/60 Hz.
Konstantna brzina rotacije bez obzira na protok vode ili pritisak vode. Bezbednosni napon od 24 v Povećana radna bezbednost.
Rotary cleaner head M63E: Visok stepen fleksibilnosti
Visok stepen fleksibilnosti
Spora rotacija i visok radni pritisak za optimalan rezultat čišćenja. Pogodno za količine vode do 3000 l/h i visok pritisak do 140 bara. Pogodno za čišćenje unutrašnjosti buradi, kao i rezervoara srednje i veće veličine.
Rotary cleaner head M63E: Inteligentan dizajn
Inteligentan dizajn
Posebno jednostavan za rukovanje i zahteva malo servisiranja. Lako rukovanje – upravljanje glavom u kontejneru korišćenjem jedne ruke. Stabilan broj obrtaja rotacije za ravnomerne rezultate u čišćenju
Građa u prohromu (1.4301)
  • Visokokvalitetni materijal za dug vek trajanja.
  • Pogodno za vodu koja sadrži Kärcher sredstvo za čišćenje.
  • Pogodno za temperature vode do 90 °c.
Male težine i kompaktnih dimenzija
  • Višestruko i fleksibilno primenljivo.
  • Pogodno za čišćenje unutrašnjosti kontejnera sa otvorima od 65 mm.
  • Sa težinom od samo 4,9 kg, nema potrebe za dodatnim uređajima za vešanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Priključak za visoki pritisak G3/8″
Pogon Električno
Broj mlaznica (Kom) 1 / 4
Propusnost (l/h) 3000
Broj obrtaja (rpm) 19
Dužina ugradnje (mm) 915
Napon (V) 24
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Pritisak (bar) max. 140
Otvor rezervoara (mm) min. 65
Temperature (°C) max. 90
Težina (kg) 4,9
Težina sa ambalažom (kg) 7,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1256
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Takođe pogodan za čišćenje unutrašnjosti IBC kontejnera (rezervoara)
  • Za čišćenje unutar rezervoara (industrija, logistika, javne usluge)
  • Za čišćenje posuda / naslaga u prehrambenoj i hemijskoj industriji
  • Za čišćenje posuda koje se koriste za transport hemijskih proizvoda
  • Za čišćenje posuda koje se koriste za transport hrane
  • Za čišćenje stacionarnih kontejnera u prehrambenoj i hemijskoj industriji
Pribor