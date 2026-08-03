Rotary cleaner head M63E
Kompaktna glava za unutrašnje čišćenje napravljena od nerđajućeg čelika za čišćenje unutrašnjosti buradi i kontejnera sa otvorima od 65 mm ili više. nudi impresivno malu težinu i konstantnu brzinu rotacije pomoću elektromotora.
Obeležja i prednosti
Pokreće ga elektromotor od 24 v 50/60 Hz.Konstantna brzina rotacije bez obzira na protok vode ili pritisak vode. Bezbednosni napon od 24 v Povećana radna bezbednost.
Visok stepen fleksibilnostiSpora rotacija i visok radni pritisak za optimalan rezultat čišćenja. Pogodno za količine vode do 3000 l/h i visok pritisak do 140 bara. Pogodno za čišćenje unutrašnjosti buradi, kao i rezervoara srednje i veće veličine.
Inteligentan dizajnPosebno jednostavan za rukovanje i zahteva malo servisiranja. Lako rukovanje – upravljanje glavom u kontejneru korišćenjem jedne ruke. Stabilan broj obrtaja rotacije za ravnomerne rezultate u čišćenju
Građa u prohromu (1.4301)
- Visokokvalitetni materijal za dug vek trajanja.
- Pogodno za vodu koja sadrži Kärcher sredstvo za čišćenje.
- Pogodno za temperature vode do 90 °c.
Male težine i kompaktnih dimenzija
- Višestruko i fleksibilno primenljivo.
- Pogodno za čišćenje unutrašnjosti kontejnera sa otvorima od 65 mm.
- Sa težinom od samo 4,9 kg, nema potrebe za dodatnim uređajima za vešanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključak za visoki pritisak
|G3/8″
|Pogon
|Električno
|Broj mlaznica (Kom)
|1 / 4
|Propusnost (l/h)
|3000
|Broj obrtaja (rpm)
|19
|Dužina ugradnje (mm)
|915
|Napon (V)
|24
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Pritisak (bar)
|max. 140
|Otvor rezervoara (mm)
|min. 65
|Temperature (°C)
|max. 90
|Težina (kg)
|4,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1256
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
Područja primene
- Takođe pogodan za čišćenje unutrašnjosti IBC kontejnera (rezervoara)
- Za čišćenje unutar rezervoara (industrija, logistika, javne usluge)
- Za čišćenje posuda / naslaga u prehrambenoj i hemijskoj industriji
- Za čišćenje posuda koje se koriste za transport hemijskih proizvoda
- Za čišćenje posuda koje se koriste za transport hrane
- Za čišćenje stacionarnih kontejnera u prehrambenoj i hemijskoj industriji