Rotirajuća četka za pranje uređaja > 800 l/h
Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. otpornost na temperaturu do 80 °c, m 18 x 1,5 (umetak četke izmenljiv).
Obeležja i prednosti
Rotirajuća četka za pranje sa vodenim pogonom
- Za pogon četke nije potreban dodatni motor.
- Kompaktna i lagana konstrukcija.
Čekinje od najlona
- Štite se površine.
Jak efekat mehaničkog čišćenja zahvaljujući rotaciji
- Veoma dobar učinak u čišćenju.
- Kraće vreme u poređenju sa standardnim četkama za pranje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|1000 - 1300
|Materijal
|Najlon
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina (kg)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|300 x 200 x 100
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