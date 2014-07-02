Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona

Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 x 1,5, umetak za četku izmenljiv).

Obeležja i prednosti
Rotirajuća četka za pranje sa vodenim pogonom
  • Za pogon četke nije potreban dodatni motor.
  • Kompaktna i lagana konstrukcija.
Fiksacija na mlaznu cev (priključak M18x1,5)
  • Jednostavno i stabilno.
Čekinje od najlona
  • Štite se površine.
Jak efekat mehaničkog čišćenja zahvaljujući rotaciji
  • Veoma dobar učinak u čišćenju.
  • Kraće vreme u poređenju sa standardnim četkama za pranje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 500 - 800
Materijal Najlon
Priključni navoj M 18
Težina sa ambalažom (kg) 1,1
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