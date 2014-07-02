Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona
Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 x 1,5, umetak za četku izmenljiv).
Obeležja i prednosti
Rotirajuća četka za pranje sa vodenim pogonom
- Za pogon četke nije potreban dodatni motor.
- Kompaktna i lagana konstrukcija.
Fiksacija na mlaznu cev (priključak M18x1,5)
- Jednostavno i stabilno.
Čekinje od najlona
- Štite se površine.
Jak efekat mehaničkog čišćenja zahvaljujući rotaciji
- Veoma dobar učinak u čišćenju.
- Kraće vreme u poređenju sa standardnim četkama za pranje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|500 - 800
|Materijal
|Najlon
|Priključni navoj
|M 18
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,1
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.