Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake
Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. otpornost na temperaturu do 80 °c, m 18 x 1,5 (umetak četke izmenljiv).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Materijal
|Prirodna dlaka
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,2
Kompatibilni uređaji
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.