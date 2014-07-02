Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake

Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 x 1,5 (umetak četke izmenljiv).

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 500 - 800
Materijal Prirodna dlaka
Priključni navoj M 18
Težina sa ambalažom (kg) 1,1
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