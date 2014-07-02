Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake
Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 x 1,5 (umetak četke izmenljiv).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|500 - 800
|Materijal
|Prirodna dlaka
|Priključni navoj
|M 18
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,1
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