Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi

Mlaznica za čišćenje cevi sa četiri rotirajuća mlaza i unutrašnjim navojem. Različiti pravci snopa. U cevi crevo radi samostalno. Sa R 1/8" spojnicom.

Rotirajuća mlaznica sa unutrašnjim navojem. Mlaznica ima četiri rotirajuća mlaza i otčepljuje odvode i cevi na potpuno ekološki način. Mlazevi su tako usmereni da omogućavaju lako kretanje creva kroz cev. Sa R 1/8" spojnicom za povezivanje sa crevom.

Obeležja i prednosti
Sa četiri bočni mlazima, mlaznica se okreće oko sopstvene ose
  • Apsolutno ravnomerno čišćenje.
Priključak: 1/8"
  • Kompatibilan sa crevima za čišćenje cevi.
Kompaktan dizajn sa spoljnim prečnikom od 16 mm
  • Idealno rukovanje prilikom čišćenja cevi, takođe mogu da se savladaju uzana mesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik (mm) 16
Mlazna veličina ( ) 50
Navoj R 1/8"