Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi
Mlaznica za čišćenje cevi sa četiri rotirajuća mlaza i unutrašnjim navojem. Različiti pravci snopa. U cevi crevo radi samostalno. Sa R 1/8" spojnicom.
Rotirajuća mlaznica sa unutrašnjim navojem. Mlaznica ima četiri rotirajuća mlaza i otčepljuje odvode i cevi na potpuno ekološki način. Mlazevi su tako usmereni da omogućavaju lako kretanje creva kroz cev. Sa R 1/8" spojnicom za povezivanje sa crevom.
Obeležja i prednosti
Sa četiri bočni mlazima, mlaznica se okreće oko sopstvene ose
- Apsolutno ravnomerno čišćenje.
Priključak: 1/8"
- Kompatibilan sa crevima za čišćenje cevi.
Kompaktan dizajn sa spoljnim prečnikom od 16 mm
- Idealno rukovanje prilikom čišćenja cevi, takođe mogu da se savladaju uzana mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik (mm)
|16
|Mlazna veličina ( )
|50
|Navoj
|R 1/8"