Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi

Rotirajuća mlaznica sa unutrašnjim navojem i četiri rotirajuća mlaza za otčepljivanje odvoda i cevi na potpuno ekološki način.

Rotirajuća mlaznica sa unutrašnjim navojem. Mlaznica ima četiri rotirajuća mlaza i otčepljuje odvode i cevi na potpuno ekološki način. Mlazevi su tako usmereni da omogućavaju lako kretanje creva kroz cev. Sa R 1/8" spojnicom za povezivanje sa crevom.

Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik (mm) 16
Mlazna veličina ( ) 65
Navoj R 1/8"