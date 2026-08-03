Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi
Rotirajuća mlaznica sa unutrašnjim navojem i četiri rotirajuća mlaza za otčepljivanje odvoda i cevi na potpuno ekološki način.
Rotirajuća mlaznica sa unutrašnjim navojem. Mlaznica ima četiri rotirajuća mlaza i otčepljuje odvode i cevi na potpuno ekološki način. Mlazevi su tako usmereni da omogućavaju lako kretanje creva kroz cev. Sa R 1/8" spojnicom za povezivanje sa crevom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik (mm)
|16
|Mlazna veličina ( )
|65
|Navoj
|R 1/8"