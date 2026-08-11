Round spray nozzle long 3x10
Okrugla mlaznica sa dugim, snažnim mlazom za sisteme za čišćenje suvim ledom marke kärcher. za abrazivne primene, kao što je uklanjanje tvrdokornih naslaga, boje, ulja ili čađi. sa sistemom za brzu zamenu.
Obeležja i prednosti
Dugački, abrazivni oblik mlaznice
- Visoke performanse u laganom uklanjanju ekstremno upornih naslaga.
- Veoma mala potrošnja komprimovanog vazduha i CO₂.
Sistem za brzu zamenu
- Izuzetno lak za rukovanje i varijabilno podešavanje.
Robustan, izdržljiv dizajn
- Visokokvalitetna konstrukcija od nerđajućeg čelika i aluminijuma.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
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Područja primene
- Čišćenje kalupa i alata za livenje
- Za čišćenje mašina, komponenti motora, kalupa i zaptivnih površina
- Za skidanje boje sa mašinskih komponenti
- Za čišćenje baštenskog alata i robotskih kosačica