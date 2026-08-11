Round spray nozzle long L2P Ø4mm
Dugačka okrugla mlaznica za sisteme za čišćenje suvim ledom marke kärcher. za abrazivne primene: uklanjanje tvrdokornih naslaga, boje, ulja ili čađi. sa sistemom za brzu zamenu.
Obeležja i prednosti
Dugački, abrazivni oblik mlaznice
- Visoke performanse u laganom uklanjanju ekstremno upornih naslaga.
- Veoma mala potrošnja komprimovanog vazduha i CO₂.
Sistem za brzu zamenu
- Izuzetno lak za rukovanje i varijabilno podešavanje.
Robustan, izdržljiv dizajn
- Visokokvalitetna konstrukcija od nerđajućeg čelika i aluminijuma.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|237 x 22 x 22
Područja primene
- Čišćenje kalupa i alata za livenje
- Za čišćenje mašina, komponenti motora, kalupa i zaptivnih površina
- Za skidanje boje sa mašinskih komponenti
- Za čišćenje baštenskog alata i robotskih kosačica