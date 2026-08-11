Round spray nozzle long L2P Ø4mm

Dugačka okrugla mlaznica za sisteme za čišćenje suvim ledom marke kärcher. za abrazivne primene: uklanjanje tvrdokornih naslaga, boje, ulja ili čađi. sa sistemom za brzu zamenu.

Obeležja i prednosti
Dugački, abrazivni oblik mlaznice
  • Visoke performanse u laganom uklanjanju ekstremno upornih naslaga.
  • Veoma mala potrošnja komprimovanog vazduha i CO₂.
Sistem za brzu zamenu
  • Izuzetno lak za rukovanje i varijabilno podešavanje.
Robustan, izdržljiv dizajn
  • Visokokvalitetna konstrukcija od nerđajućeg čelika i aluminijuma.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 237 x 22 x 22
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje kalupa i alata za livenje
  • Za čišćenje mašina, komponenti motora, kalupa i zaptivnih površina
  • Za skidanje boje sa mašinskih komponenti
  • Za čišćenje baštenskog alata i robotskih kosačica