Ručna mlaznica sa dodatnim čekinjama za čišćenje malih površina. Ručnu mlaznicu možete da upotrebljavate sa ili bez navlake za čišćenje. Pomoću robusnih čekinja možete da uklonite čak i tvrdokornu nečistoću. Zatim može da usledi primena sa navlakom i da se nečistoća sasvim lako ukloni i pokupi. Ručna mlaznica je najbolje namenjena za zidne pločice, ogledala, tuš kabine, aspiratore, ravne ploče za kuvanje i još mnogo toga.