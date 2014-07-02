Ručna mlaznica
Ručna mlaznica sa dodatnim čekinjama za čišćenje malih površina kao što su tuš kabine, zidne pločice i još mnogo više. Može da se upotrebljava sa ili bez navlake.
Ručna mlaznica sa dodatnim čekinjama za čišćenje malih površina. Ručnu mlaznicu možete da upotrebljavate sa ili bez navlake za čišćenje. Pomoću robusnih čekinja možete da uklonite čak i tvrdokornu nečistoću. Zatim može da usledi primena sa navlakom i da se nečistoća sasvim lako ukloni i pokupi. Ručna mlaznica je najbolje namenjena za zidne pločice, ogledala, tuš kabine, aspiratore, ravne ploče za kuvanje i još mnogo toga.
Obeležja i prednosti
Čekinje za čišćenje
- Za rastvaranje tvrdokornih nečistoća
Veličina za lako rukovanje
- Optimalno za manje površine, prozore itd.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|165 x 200 x 60
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Radne površine u kuhinji
- Zidne pločice
- Tuš-kabina / kada
- Ploče za kuvanje
- Izduvne kape
- Frižider (iznutra / spolja)
- Rerna
- Kuhinje