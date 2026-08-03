Komplet krpa za čišćenje podova Sensitive sadrži dve krpe napravljene od veoma mekih vlakana koje prenose manje vlage i toplote na pod. to znači da se čak i osetljivi, zapečaćeni podovi mogu čistiti parom veoma nežno. Zahvaljujući čičak sistemu, krpe se mogu lako i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu parnog čistača: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje podova na EasyFix podnu mlaznicu i gotovo. Tokom rada, krpa ostaje sigurno na svom mestu - čak se i uglovi i ivice čiste bez napora. Nakon rada, korišćena krpa se može ukloniti sa EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta sa prljavštinom: da biste to uradili, samo stanite na jezičak za nogu pričvršćen na krpi i povucite mlaznicu nagore i dalje od nje.