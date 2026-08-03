Sensitiv floor cloth set EasyFix
Sensitive EasyFix komplet krpa za čišćenje podova sa svoje dve visokokvalitetne, meke krpe za čišćenje podova je savršen za nežno čišćenje osetljivih, zapečaćenih podova.
Komplet krpa za čišćenje podova Sensitive sadrži dve krpe napravljene od veoma mekih vlakana koje prenose manje vlage i toplote na pod. to znači da se čak i osetljivi, zapečaćeni podovi mogu čistiti parom veoma nežno. Zahvaljujući čičak sistemu, krpe se mogu lako i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu parnog čistača: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje podova na EasyFix podnu mlaznicu i gotovo. Tokom rada, krpa ostaje sigurno na svom mestu - čak se i uglovi i ivice čiste bez napora. Nakon rada, korišćena krpa se može ukloniti sa EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta sa prljavštinom: da biste to uradili, samo stanite na jezičak za nogu pričvršćen na krpi i povucite mlaznicu nagore i dalje od nje.
Obeležja i prednosti
Za posebno nežno čišćenjeVeoma mekana i fina vlakna obezbeđuju naročito nežno uklanjanje prljavštine, u kombinaciji sa visokim stepenom sakupljanja prljavštine za temeljne rezultate čišćenja na svim zapečaćenim tvrdim površinama.
Praktičan sistem čičakaJednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem. Nema pomeranja krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za podKod zamene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući nagore. Područje primene (npr. odvajanje kuhinje i kupatila) može se zabeležiti u polju na donjem preklopu.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice