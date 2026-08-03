Pomoću seta abrazivnih krpa za pod EasyFix nestaje svaka fleka sa kamenih podova otpornih na grebanje. U setu se nalaze 2 upijajuće krpe za pod od mikrovlakana koje omogućavaju odlične i higijenske rezultate čišćenja. Krpe za pod se pomoću čičak sistema jednostavno pričvrste na mlaznicu za pod paročistača EasyFix, tako da je sve odmah spremno za rad, sa garantovanom čistoćom do svih uglova i ivica. Posebno komforno je odvajanje izdržljivih krpa za pod sa mlaznice za pod, bez ikakvog kontakta sa prljavštinom: u tu svrhu jednostavno nagaziti jezičak za stopalo koji je postavljen na krpi za pod i povući mlaznicu za pod nagore. Krpa se zatim može oprati u mašini za veš na 60 °C.