Set abrazivnih krpa za EasyFix mlaznicu za pod
Abrazivne krpe za pod EasyFix uklanjaju i tvrdokorne fleke sa kamenih podova otpornih na grebanje. Čičak sistem omogućava jednostavno postavljanje i uklanjanje bez kontakta sa prljavštinom.
Pomoću seta abrazivnih krpa za pod EasyFix nestaje svaka fleka sa kamenih podova otpornih na grebanje. U setu se nalaze 2 upijajuće krpe za pod od mikrovlakana koje omogućavaju odlične i higijenske rezultate čišćenja. Krpe za pod se pomoću čičak sistema jednostavno pričvrste na mlaznicu za pod paročistača EasyFix, tako da je sve odmah spremno za rad, sa garantovanom čistoćom do svih uglova i ivica. Posebno komforno je odvajanje izdržljivih krpa za pod sa mlaznice za pod, bez ikakvog kontakta sa prljavštinom: u tu svrhu jednostavno nagaziti jezičak za stopalo koji je postavljen na krpi za pod i povući mlaznicu za pod nagore. Krpa se zatim može oprati u mašini za veš na 60 °C.
Obeležja i prednosti
Prvoklasna mikrovlakana
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Praktičan sistem čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomeranja krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod zamene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući nagore.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tkanine
|100 % poliester
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Kameni podovi
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice