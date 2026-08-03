Komplet filtera H13 s visokim udelom aktivnog uglja obloženog antibakterijskim slojem uklanja veliki broj štetnih supstanci iz vazduha, uz stepen separacije čestica prečnika 0,3 µm od 99,95%. Filter zadržava prašinu, sitnu prašinu, čestice, aerosoli, patogene i čak viruse. Osim toga, antibakterijski premaz filterskog materijala eliminiše mikrobe i bakterije i dopunjen je slojem aktivnog uglja koji filtrira mirise, hemijska isparenja, VOS (isparljive organske supstance) i druge štetne supstance iz vazduha.