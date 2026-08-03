Set filtera AF 30
Veliki protok vazduha za istu takvu efikasnost: Komplet zamenskih filtera za prečišćivač vazduha AF 30 sadrži H13 filterski materijal i element sa aktivnim ugljem i antibakterijskim premazom.
Komplet filtera H13 s visokim udelom aktivnog uglja obloženog antibakterijskim slojem uklanja veliki broj štetnih supstanci iz vazduha, uz stepen separacije čestica prečnika 0,3 µm od 99,95%. Filter zadržava prašinu, sitnu prašinu, čestice, aerosoli, patogene i čak viruse. Osim toga, antibakterijski premaz filterskog materijala eliminiše mikrobe i bakterije i dopunjen je slojem aktivnog uglja koji filtrira mirise, hemijska isparenja, VOS (isparljive organske supstance) i druge štetne supstance iz vazduha.
Obeležja i prednosti
H13 filtracija
- H13 filter za pouzdano uklanjanje patogena i aerosoli.
- Efikasnost filtera od 99,95%.
Element sa aktivnim ugljem
- Za vezivanje mirisa i hemijskih isparenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pakovanje (Kom)
|2
|Težina (kg)
|0,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|357 x 178 x 80
Videos
Područja primene
- Enterijeri