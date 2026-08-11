Set filtera AF 50

Veliki protok vazduha za istu efikasnost: Komplet zamenskih filtera za prečišćivač vazduha AF 50 sadrži H13 filterski materijal i element sa aktivnim ugljem i antibakterijskim premazom.

Komplet filtera H13 s visokim udelom aktivnog uglja obloženog antibakterijskim slojem uklanja veliki broj štetnih supstanci iz vazduha, uz stepen separacije čestica prečnika 0,3 µm od 99,95%. Filter zadržava prašinu, sitnu prašinu, čestice, aerosoli, patogene i čak viruse. Osim toga, antibakterijski premaz filterskog materijala eliminiše mikrobe i bakterije i dopunjen je slojem aktivnog uglja koji filtrira mirise, hemijska isparenja, VOS (isparljive organske supstance) i druge štetne supstance iz vazduha.

Obeležja i prednosti
H13 filtracija
  • H13 filter za pouzdano uklanjanje patogena i aerosoli.
  • Efikasnost filtera od 99,95%.
Element sa aktivnim ugljem
  • Za vezivanje mirisa i hemijskih isparenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Propusnost vazduha (m³/h) max. 520
Pakovanje (Kom) 2
Težina (kg) 1,3
Težina sa ambalažom (kg) 1,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 421 x 208 x 80
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Enterijeri