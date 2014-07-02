Set krpa od mikrovlakana za kupatilo

Set krpa za čišćenje parom u kupatilu: 2 podne krpe (mikrovlakana), 1 abrazivna krpa od mikrovlakana protiv ostataka kamenca i sapuna kao i 1 krpa od mikrovlakana za poliranje ogledala & Co.

Posvuda naokolo perfektna čistoća u čitavom kupatilu – sa Kärcher setom krpa za paročistač to nije problem. Set krpa od mikrovlakana sadrži dve specijalne krpe za pod od mikrovlakana, koja su specijalno usaglašena sa primenom paročistača u zoni poda. Dodatna abrazivna krpa od mikrovlakana brzo i pouzdano uklanja tvrdokorne ostatke kamenca i sapuna. A dodatna krpa od mikrovlakana za poliranje idealno je podesna za poliranje ogledala i drugih glatkih površina.

Obeležja i prednosti
Abrazivna krpa od mikrovlakana za ručnu mlaznicu sa abrazivnim i mikrovlaknima
  • Abrazivna vlakna za optimalno odvajanje kamenca.
  • Mekana mikrovlakana iz krpe optimalno sakupljaju odvojenu nečistoću.
Prvoklasna mikrovlakana
  • Moguće je pranje u mašini 60°C
Krpa za poliranje od prvoklasnih mikrovlakana
  • Rezultat poliranja bez zaostalih tragova, odlično sakuplja vodu
Soft podna krpa od prvoklasnih netkanih vlakana
  • Optimalno odvajanje nečistoće, velika moć upijanja nečistoće; mikrovlakana garantuju dobre rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 400 x 110 x 6
Područja primene
  • Tuš-kabina / kada
  • Ogledala
  • Sudopere
  • Armatura
  • Tvrdi podovi