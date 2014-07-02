Posvuda naokolo perfektna čistoća u čitavom kupatilu – sa Kärcher setom krpa za paročistač to nije problem. Set krpa od mikrovlakana sadrži dve specijalne krpe za pod od mikrovlakana, koja su specijalno usaglašena sa primenom paročistača u zoni poda. Dodatna abrazivna krpa od mikrovlakana brzo i pouzdano uklanja tvrdokorne ostatke kamenca i sapuna. A dodatna krpa od mikrovlakana za poliranje idealno je podesna za poliranje ogledala i drugih glatkih površina.