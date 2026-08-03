Set mlaznica 090 za Inno / Easy set 700–1000 l/h
Set mlaznica 090 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.
Set mlaznica 090 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Namenjen je za Inn-/Easy-Foam set 700-1000 l/h i brine za optimalan učinak sistema za formiranje pene sa dotičnim uređajem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|700 - 1000
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
Kompatibilni uređaji
- Easy Foam Set
- Easy Foam Set sa RM-injektorom
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further