Set mlaznica 090 za Inno / Easy set 700–1000 l/h
Set mlaznica 090 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.
Set mlaznica 090 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Namenjen je za Inn-/Easy-Foam set 700-1000 l/h i brine za optimalan učinak sistema za formiranje pene sa dotičnim uređajem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|700 - 1000
|Priključni navoj
|M22 x 1,5