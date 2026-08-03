Set mlaznica 110 za Inno / Easy set 1000–1300 l/h

Set mlaznica 110 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.

Set mlaznica 110 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Namenjen je za Inn-/Easy-Foam set 1000-1300 l/h i brine za optimalan učinak sistema za formiranje pene sa dotičnim uređajem.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 1000 - 1300
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,1