Set mlaznica 110 za Inno / Easy set 1000–1300 l/h
Set mlaznica 110 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.
Set mlaznica 110 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Namenjen je za Inn-/Easy-Foam set 1000-1300 l/h i brine za optimalan učinak sistema za formiranje pene sa dotičnim uređajem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|1000 - 1300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1