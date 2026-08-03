Set mlaznica za FR, 400 l/h - 450 l/h

Komplet mlaznica specifičan za mašinu sastoji se od snažnih mlaznica i navojnih spojeva. Za optimalne performanse Kärcherovih čistača površina (400 do 450 l/h).

Komplet mlaznica specifičan za mašinu sastoji se od snažnih mlaznica i navojnih spojeva. Za optimalne performanse Kärcherovih čistača površina (400 do 450 l/h). Odgovara sledećim modelima: 2.640-679, 2.640-355 i 2.641-065.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 400 / 450
Priključni navoj M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,1