Set mlaznica za FR, 400 l/h - 450 l/h
Komplet mlaznica specifičan za mašinu sastoji se od snažnih mlaznica i navojnih spojeva. Za optimalne performanse Kärcherovih čistača površina (400 do 450 l/h).
Komplet mlaznica specifičan za mašinu sastoji se od snažnih mlaznica i navojnih spojeva. Za optimalne performanse Kärcherovih čistača površina (400 do 450 l/h). Odgovara sledećim modelima: 2.640-679, 2.640-355 i 2.641-065.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|400 / 450
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1