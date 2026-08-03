Set mlaznica za FR, 500 l/h - 650 l/h

Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. za optimalan učinak kärcher čistača površina (500 do 650 l/h).

Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. za optimalan učinak kärcher čistača površina (500 do 650 l/h). namenjeno za sledeće modele: 2.640-679, 2.640-355 i 2.641-065.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 500 / 650
Priključni navoj M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,1