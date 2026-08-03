Set mlaznica za FR, 850 l/h - 1100 l/h
Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (850 do 1100 l/h).
Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (850 do 1100 l/h). Namenjeno za sledeće modele: 2.640-679, 2.640-355 i 2.641-065.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|850 / 1100
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1