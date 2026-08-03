Set mlaznica za mehanizam za mokro peskarenje 070
Pribor za mlaznice specifičan za uređaj sa mlaznicom za mokri mlaz i umetkom za mlaznice. Za optimalne performanse Kärcher jedinice za mokro peskarenje. Samo u kombinaciji sa uređajem za mokro peskarenje 4.762-010 / -022.
Set za mlaznice specifičan za uređaj osigurava optimalne performanse Kärcher jedinice za mokro peskarenje. Sastoji se od mokre mlaznice i umetka za mlaznice. Samo u kombinaciji sa uređajem za mokro peskarenje 4.762-010 / -022
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
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