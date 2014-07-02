Set okruglih četki
Praktični set okruglih četki u dve boje za različita mesta primene.
Praktični set okruglih četki u dve boje za različita mesta primene. Zahvaljujući razlici u boji četke za čišćenje se daju posve jasno razlikovati i tako koristiti za različite zadatke. Tako npr. može jedna boja da se odredi za korišćenje kod sanitarnih uređaja a druga za zadatke čišćenja u zoni kuhinje. Fleksibilne parne četke pouzdano i suvereno obavljaju svaki zadatak.
Obeležja i prednosti
2 različite boje (crna, crvena)
- Higijenski radovi u različitim oblastima primene (sanitarna zona, kuhinja, armature itd.)
Prvoklasni materijal za čekinje
- Lako uklanjanje tvrdokornih nečistoća
- Čekinje se ne troše brzo, dug vek trajanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|26 x 26 x 40
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Radne površine u kuhinji
- Čišćenje odvoda
- Lavaboi / sudopere
- Armatura
- WC
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
- Kupatilo