Praktični set okruglih četki u dve boje za različita mesta primene. Zahvaljujući razlici u boji četke za čišćenje se daju posve jasno razlikovati i tako koristiti za različite zadatke. Tako npr. može jedna boja da se odredi za korišćenje kod sanitarnih uređaja a druga za zadatke čišćenja u zoni kuhinje. Fleksibilne parne četke pouzdano i suvereno obavljaju svaki zadatak.