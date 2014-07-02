Set okruglih četki

Praktični set okruglih četki u dve boje za različita mesta primene.

Praktični set okruglih četki u dve boje za različita mesta primene. Zahvaljujući razlici u boji četke za čišćenje se daju posve jasno razlikovati i tako koristiti za različite zadatke. Tako npr. može jedna boja da se odredi za korišćenje kod sanitarnih uređaja a druga za zadatke čišćenja u zoni kuhinje. Fleksibilne parne četke pouzdano i suvereno obavljaju svaki zadatak.

Obeležja i prednosti
2 različite boje (crna, crvena)
  • Higijenski radovi u različitim oblastima primene (sanitarna zona, kuhinja, armature itd.)
Prvoklasni materijal za čekinje
  • Lako uklanjanje tvrdokornih nečistoća
  • Čekinje se ne troše brzo, dug vek trajanja
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 26 x 26 x 40
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Područja primene
  • Radne površine u kuhinji
  • Čišćenje odvoda
  • Lavaboi / sudopere
  • Armatura
  • WC
  • Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
  • Kupatilo