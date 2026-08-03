Set za čišćenje poda Classic za SC 1
Sa praktičnim setom za čišćenje poda Comfort Floor Kit ručni paročistač se brzo transformiše u 2-u-1 parni mop.
Od ručnog paročistača do 2-u-1 parnog mopa za svega nekoliko sekundi pomoću praktičnog seta Comfort Floor Kit. Za temeljito čišćenje grubih podova jednostavno namestite Comfort podnu mlaznicu sa navlakom i cevima na SC 1. Set za čišćenje poda obuhvaćen je standardom za isporuku SC 1 Floor Kit.
Obeležja i prednosti
Mehanizam za pročišćavanje pri fiksiranju krpe
- Jednostavno pročišćavanje krpe za čišćenje na podnu mlaznicu.
Inovativne lamele podne mlaznice na površinama za čišćenje
- Optimalni rezultati zahvaljujući efikasnom korišćenju pare i krpe za čišćenje na čitavoj površini mlaznice.
Jednostavno pričvršćivanje kompleta za čišćenje poda Comfort
- Zahvaljujući praktičnom nasadnom spoju podna mlaznica se da brzo i bez muke fiksirati na cev paročistača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|247 x 50 x 568
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice