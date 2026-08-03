Set za čišćenje poda Classic za SC 1

Sa praktičnim setom za čišćenje poda Comfort Floor Kit ručni paročistač se brzo transformiše u 2-u-1 parni mop.

Od ručnog paročistača do 2-u-1 parnog mopa za svega nekoliko sekundi pomoću praktičnog seta Comfort Floor Kit. Za temeljito čišćenje grubih podova jednostavno namestite Comfort podnu mlaznicu sa navlakom i cevima na SC 1. Set za čišćenje poda obuhvaćen je standardom za isporuku SC 1 Floor Kit.

Obeležja i prednosti
Mehanizam za pročišćavanje pri fiksiranju krpe
  • Jednostavno pročišćavanje krpe za čišćenje na podnu mlaznicu.
Inovativne lamele podne mlaznice na površinama za čišćenje
  • Optimalni rezultati zahvaljujući efikasnom korišćenju pare i krpe za čišćenje na čitavoj površini mlaznice.
Jednostavno pričvršćivanje kompleta za čišćenje poda Comfort
  • Zahvaljujući praktičnom nasadnom spoju podna mlaznica se da brzo i bez muke fiksirati na cev paročistača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,7
Težina sa ambalažom (kg) 0,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 247 x 50 x 568
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice