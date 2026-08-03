Od ručnog paročistača do 2-u-1 parnog mopa za svega nekoliko sekundi pomoću praktičnog seta Comfort Floor Kit. Za temeljito čišćenje grubih podova jednostavno namestite Comfort podnu mlaznicu sa navlakom i cevima na SC 1. Set za čišćenje poda obuhvaćen je standardom za isporuku SC 1 Floor Kit.