Set za nadogradnju, nadzor plamena za HDS Srednja- i Super klasa

Veća bezbednost zahvaljujući ABS HDS M/S sistemu za praćenje plamena: Svetlosni senzor prati plamen gorionika. Kada se plamen ugasi, automatski se prekida dovod goriva.

Veća bezbednost zahvaljujući ABS HDS M/S sistemu za praćenje plamena: Svetlosni senzor prati plamen gorionika. Kada se plamen ugasi, automatski se prekida dovod goriva.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina sa ambalažom (kg) 0,3
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