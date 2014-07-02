Set za nadogradnju, nadzor plamena za HDS Srednja- i Super klasa
Veća bezbednost zahvaljujući ABS HDS M/S sistemu za praćenje plamena: Svetlosni senzor prati plamen gorionika. Kada se plamen ugasi, automatski se prekida dovod goriva.
Veća bezbednost zahvaljujući ABS HDS M/S sistemu za praćenje plamena: Svetlosni senzor prati plamen gorionika. Kada se plamen ugasi, automatski se prekida dovod goriva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
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