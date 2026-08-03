Set za nadogradnju, točkovi za HDS 1000 Be/De
Praktičan set pneumatskih guma za HDS 1000 BE i HDS 1000 DE visokopritisnih čistača. Za poboljšano upravljanje.
Praktičan set pneumatskih guma za HDS 1000 BE i HDS 1000 DE visokopritisnih čistača za lakše upravljanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina sa ambalažom (kg)
|8,9
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