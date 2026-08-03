Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact
Brzo čišćenje obuće bez kapanja: Shoe!cleaner je savršen dodatak za SE 3-18 Compact uređaj za pranje ekstrakcijom za temeljno i praktično čišćenje sportske obuće i svakodnevnih cipela.
Inovativni Kärcher Shoe!cleaner čisti različite vrste sportske obuće i ležernih cipela brzo, temeljno i bez ostavljanja kapljica. Ovo olakšava čišćenje patika za trčanje, cipela za hodanje ili čak modnih patika, na primer, unutar kuće bez pravljenja nereda u zatvorenom prostoru. Zahvaljujući zamenljivim krunama četki, i đon i gornji deo cipela se mogu očistiti brzo i temeljno. Meke čekinje omogućavaju efikasno i nežno čišćenje, čak i delikatnijih materijala. Zahvaljujući automatskom usisavanju vode tokom čišćenja, cipele se suše za tili čas. Shoe!Cleaner takođe impresionira funkcijom čišćenja sistema, koja sprečava da se dodatna oprema zaprlja tokom primene čišćenja. Shoe!Cleaner je stoga idealan pouzdan dodatak koji dopunjuje SE 3-18 Compact usisivač za ekstrakciju spreja za sve zadatke čišćenja obuće.
Obeležja i prednosti
Inovativna Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaZamenljiva četka za temeljno čišćenje đonova i gornjih delova obuće. Primena bez kapanja jer se voda automatski usisava tokom procesa čišćenja. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Jednostavno i praktično rukovanjeFunkcija čišćenja sistema sprečava prljanje pribora tokom primene čišćenja. Ruke ostaju čiste, a pribor se može odložiti odmah nakon upotrebe. Intuitivno rukovanje.
Meke čekinjePrljavština se sa obuće uklanja temeljno, a ipak nežno. Ne ostavlja tragove prilikom čišćenja osetljivih materijala.
Pogodno za SE 3-18 Compact i SE 2 Spot usisivače za pranje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|115 x 59 x 42
Videos
Područja primene
- Cipele / cipele za pešačenje