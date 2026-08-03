Inovativni Kärcher Shoe!cleaner čisti različite vrste sportske obuće i ležernih cipela brzo, temeljno i bez ostavljanja kapljica. Ovo olakšava čišćenje patika za trčanje, cipela za hodanje ili čak modnih patika, na primer, unutar kuće bez pravljenja nereda u zatvorenom prostoru. Zahvaljujući zamenljivim krunama četki, i đon i gornji deo cipela se mogu očistiti brzo i temeljno. Meke čekinje omogućavaju efikasno i nežno čišćenje, čak i delikatnijih materijala. Zahvaljujući automatskom usisavanju vode tokom čišćenja, cipele se suše za tili čas. Shoe!Cleaner takođe impresionira funkcijom čišćenja sistema, koja sprečava da se dodatna oprema zaprlja tokom primene čišćenja. Shoe!Cleaner je stoga idealan pouzdan dodatak koji dopunjuje SE 3-18 Compact usisivač za ekstrakciju spreja za sve zadatke čišćenja obuće.