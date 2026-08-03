Komplet sadrži dve bočne četke za robotski usisivač RCV 2. Kada uređaj obavlja zadatak čišćenja, visokokvalitetna bočna četka osigurava optimalne rezultate čišćenja na svim tvrdim podovima kao što su pločice, laminat, drveni podovi, PVC ili linoleum, posebno u uglovima i duž ivica. Zamena bočnih četki je izuzetno laka zahvaljujući klik-pričvršćivanju bez alata.