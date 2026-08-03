Side brush

Za optimalne rezultate čišćenja: komplet sa dve visokokvalitetne bočne četke za RCV 2 robotski usisivač.

Komplet sadrži dve bočne četke za robotski usisivač RCV 2. Kada uređaj obavlja zadatak čišćenja, visokokvalitetna bočna četka osigurava optimalne rezultate čišćenja na svim tvrdim podovima kao što su pločice, laminat, drveni podovi, PVC ili linoleum, posebno u uglovima i duž ivica. Zamena bočnih četki je izuzetno laka zahvaljujući klik-pričvršćivanju bez alata.

Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 2
Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 131 x 131 x 33
Kompatibilni uređaji