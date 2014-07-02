Skidač nečistoće, 045

Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.

Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.

Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 300
Pritisak (bar) max. 300
Temperature (°C) max. 85
Mlazna veličina ( ) 45
Priključni navoj M 18
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
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