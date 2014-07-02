Skidač nečistoće, 100
Rotirajuća mlaznica-rotirajući mlazni otvor - 10-struk performans čišćenja. Najviši vek rada zahvaljujući keramičkom mlazu / prstenu ležaja mak. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Pritisak (bar)
|max. 300
|Temperature (°C)
|max. 85
|Mlazna veličina ( )
|100
|Priključni navoj
|M 18
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
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