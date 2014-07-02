Skidač nečistoće, 100

Rotirajuća mlaznica-rotirajući mlazni otvor - 10-struk performans čišćenja. Najviši vek rada zahvaljujući keramičkom mlazu / prstenu ležaja mak. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C

Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 300
Pritisak (bar) max. 300
Temperature (°C) max. 85
Mlazna veličina ( ) 100
Priključni navoj M 18
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
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