Skidač nečistoće, malo, 028

Puna snaga protiv tvrdokorne prljavštine: nova visoko efikasna strugač za prljavštinu sa veličinom mlaznice 028 postiže do 50% veće performanse čišćenja i površinskog uklanjanja od svog prethodnika.

Obeležja i prednosti
Do 50% veće performanse čišćenja i performans površinski učinak u odnosu na prethodnika
  • Ogromna ušteda vremena.
Smanjeni gubici snage i poboljšani kvalitet mlaza
  • Zahvaljujući većem efekta čišćenja čak i tvrdokorna prljavština se uklanja.
Rotirajući tačkasti mlaz od rotirajuće mlaznice kombinuje prednosti tačkastog i ravnog mlaza
  • Visoka snaga čišćenja u kombinaciji sa visokim performansama oblasti.
Keramička mlaznica i prsten od keramičkog sloja
  • Maksimalni vek trajanja.
Veliki učinak čišćenja
  • Brzo uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 180
Pritisak (bar) max. 180
Temperature (°C) max. 60
Mlazna veličina ( ) 28
Veličina malo
Priključni navoj EASY!Lock
Boja tamnosiva boja
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 90 x 57 x 57
Kompatibilni uređaji