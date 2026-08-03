Skidač nečistoće, malo, 030

Manje gubitaka snage, više kvaliteta snopa: Nova Performance rotirajuća mlaznica sa veličinom mlaznice 030 postiže do 50% većeperformanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodnika.

Nova Performance rotirajuća mlaznica (veličina mlaznice 030) nudi koncentrisanu snagu čišćenja. Unutrašnji gubici energije su svedeni na minimum, a kvalitet mlaza znatno je poboljšan - za do 50% veće performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodnika. Zahvaljujući rotirajućem tačkastom mlazu, postiže 10 puta veću učinkovitost čišćenja od običnih kompresorskih mlaznica. Sa keramičkom mlaznicom i prstenom ležaja za maksimalni radni vek. Za upotrebu sa maks. 180 bara / 18 MPa i 60 ° C temperature vode.

Obeležja i prednosti
Do 50% veće performanse čišćenja i performans površinski učinak u odnosu na prethodnika
  • Ogromna ušteda vremena.
Smanjeni gubici snage i poboljšani kvalitet mlaza
  • Zahvaljujući većem efekta čišćenja čak i tvrdokorna prljavština se uklanja.
Rotirajući tačkasti mlaz od rotirajuće mlaznice kombinuje prednosti tačkastog i ravnog mlaza
  • Visoka snaga čišćenja u kombinaciji sa visokim performansama oblasti.
Keramička mlaznica i prsten od keramičkog sloja
  • Maksimalni vek trajanja.
Veliki učinak čišćenja
  • Brzo uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 180
Pritisak (bar) max. 180
Temperature (°C) max. 60
Mlazna veličina ( ) 30
Veličina malo
Priključni navoj EASY!Lock
Boja tamnosiva boja
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 90 x 57 x 57
Kompatibilni uređaji