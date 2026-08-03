Nova Performance rotirajuća mlaznica (veličina mlaznice 030) nudi koncentrisanu snagu čišćenja. Unutrašnji gubici energije su svedeni na minimum, a kvalitet mlaza znatno je poboljšan - za do 50% veće performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodnika. Zahvaljujući rotirajućem tačkastom mlazu, postiže 10 puta veću učinkovitost čišćenja od običnih kompresorskih mlaznica. Sa keramičkom mlaznicom i prstenom ležaja za maksimalni radni vek. Za upotrebu sa maks. 180 bara / 18 MPa i 60 ° C temperature vode.