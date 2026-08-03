Skidač nečistoće, malo, 035

Nova Performance rotirajuća mlaznica (veličina mlaznice 035) sa rotirajućim tačkastim mlazom čini impresivnu razliku: do 50% više performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodnika.

Nova Performance rotirajuća mlaznica (veličina mlaznice 035) smanjuje unutrašnje gubitke energije i značajno poboljšava kvalitet mlaza. On ima rotirajući tačkasti mlaz, kojim stvara 10 puta veću snagu čišćenja. U poređenju sa svojim prethodnikom, obezbeđuje do 50% veće performanse čišćenja i površinske učinke. Pored toga, keramička mlaznica i keramički prsten garantuju izuzetno dug radni vek. Rotirajuća mlaznica omogućava radni pritisak od maks. 180 baar / 18 MPa i pogodna je za temperature vode do 60 ° C.

Obeležja i prednosti
Do 50% veće performanse čišćenja i performans površinski učinak u odnosu na prethodnika
  • Ogromna ušteda vremena.
Smanjeni gubici snage i poboljšani kvalitet mlaza
  • Zahvaljujući većem efekta čišćenja čak i tvrdokorna prljavština se uklanja.
Rotirajući tačkasti mlaz od rotirajuće mlaznice kombinuje prednosti tačkastog i ravnog mlaza
  • Visoka snaga čišćenja u kombinaciji sa visokim performansama oblasti.
Keramička mlaznica i prsten od keramičkog sloja
  • Maksimalni vek trajanja.
Veliki učinak čišćenja
  • Brzo uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 180
Pritisak (bar) max. 180
Temperature (°C) max. 60
Mlazna veličina ( ) 35
Veličina malo
Priključni navoj EASY!Lock
Boja tamnosiva boja
Težina (kg) 0,3
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 155 x 60 x 60