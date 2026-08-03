Skidač nečistoće, malo, 035
Nova Performance rotirajuća mlaznica (veličina mlaznice 035) sa rotirajućim tačkastim mlazom čini impresivnu razliku: do 50% više performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodnika.
Nova Performance rotirajuća mlaznica (veličina mlaznice 035) smanjuje unutrašnje gubitke energije i značajno poboljšava kvalitet mlaza. On ima rotirajući tačkasti mlaz, kojim stvara 10 puta veću snagu čišćenja. U poređenju sa svojim prethodnikom, obezbeđuje do 50% veće performanse čišćenja i površinske učinke. Pored toga, keramička mlaznica i keramički prsten garantuju izuzetno dug radni vek. Rotirajuća mlaznica omogućava radni pritisak od maks. 180 baar / 18 MPa i pogodna je za temperature vode do 60 ° C.
Obeležja i prednosti
Do 50% veće performanse čišćenja i performans površinski učinak u odnosu na prethodnika
- Ogromna ušteda vremena.
Smanjeni gubici snage i poboljšani kvalitet mlaza
- Zahvaljujući većem efekta čišćenja čak i tvrdokorna prljavština se uklanja.
Rotirajući tačkasti mlaz od rotirajuće mlaznice kombinuje prednosti tačkastog i ravnog mlaza
- Visoka snaga čišćenja u kombinaciji sa visokim performansama oblasti.
Keramička mlaznica i prsten od keramičkog sloja
- Maksimalni vek trajanja.
Veliki učinak čišćenja
- Brzo uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|180
|Pritisak (bar)
|max. 180
|Temperature (°C)
|max. 60
|Mlazna veličina ( )
|35
|Veličina
|malo
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|155 x 60 x 60