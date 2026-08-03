Nova Performance rotirajuća mlaznica (veličina mlaznice 035) smanjuje unutrašnje gubitke energije i značajno poboljšava kvalitet mlaza. On ima rotirajući tačkasti mlaz, kojim stvara 10 puta veću snagu čišćenja. U poređenju sa svojim prethodnikom, obezbeđuje do 50% veće performanse čišćenja i površinske učinke. Pored toga, keramička mlaznica i keramički prsten garantuju izuzetno dug radni vek. Rotirajuća mlaznica omogućava radni pritisak od maks. 180 baar / 18 MPa i pogodna je za temperature vode do 60 ° C.