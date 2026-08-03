Skidač nečistoće, malo, 040

Sa rotirajućim tačkastim mlazom za više uklanjanja: nova Perfprmance rotirajuća mlaznica sa veličinom mlaznice 040 pruža do 50% više performanse čišćenja i površinske učinke od svog prethodnika.

Minimalni unutrašnji gubici energije i maksimalni kvalitet mlaza karakterišu novu Performance rotirajuću mlaznica za prljavštinu (veličina mlaznice 040) - i omogućuju do 50% veće performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodni model. Zahvaljujući rotirajućem tačkastom mlazu, on postiže radni pritisak od maks. 180 bar / 18 MPa i temperatura vode do 60 ° C, 10 puta veća od snage čišćenja u odnosu na konvencionalne mlaznice visokog pritiska. Pored toga, uverava i keramičkom mlaznicom i keramičkim prstenom za maksimalan vek trajanja.

Obeležja i prednosti
Do 50% veće performanse čišćenja i performans površinski učinak u odnosu na prethodnika
  • Ogromna ušteda vremena.
Smanjeni gubici snage i poboljšani kvalitet mlaza
  • Zahvaljujući većem efekta čišćenja čak i tvrdokorna prljavština se uklanja.
Rotirajući tačkasti mlaz od rotirajuće mlaznice kombinuje prednosti tačkastog i ravnog mlaza
  • Visoka snaga čišćenja u kombinaciji sa visokim performansama oblasti.
Keramička mlaznica i prsten od keramičkog sloja
  • Maksimalni vek trajanja.
Veliki učinak čišćenja
  • Brzo uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 180
Pritisak (bar) max. 180
Temperature (°C) max. 60
Mlazna veličina ( ) 40
Veličina malo
Priključni navoj EASY!Lock
Boja tamnosiva boja
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 90 x 57 x 57