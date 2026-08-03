Skidač nečistoće, malo, 040
Sa rotirajućim tačkastim mlazom za više uklanjanja: nova Perfprmance rotirajuća mlaznica sa veličinom mlaznice 040 pruža do 50% više performanse čišćenja i površinske učinke od svog prethodnika.
Minimalni unutrašnji gubici energije i maksimalni kvalitet mlaza karakterišu novu Performance rotirajuću mlaznica za prljavštinu (veličina mlaznice 040) - i omogućuju do 50% veće performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodni model. Zahvaljujući rotirajućem tačkastom mlazu, on postiže radni pritisak od maks. 180 bar / 18 MPa i temperatura vode do 60 ° C, 10 puta veća od snage čišćenja u odnosu na konvencionalne mlaznice visokog pritiska. Pored toga, uverava i keramičkom mlaznicom i keramičkim prstenom za maksimalan vek trajanja.
Obeležja i prednosti
Do 50% veće performanse čišćenja i performans površinski učinak u odnosu na prethodnika
- Ogromna ušteda vremena.
Smanjeni gubici snage i poboljšani kvalitet mlaza
- Zahvaljujući većem efekta čišćenja čak i tvrdokorna prljavština se uklanja.
Rotirajući tačkasti mlaz od rotirajuće mlaznice kombinuje prednosti tačkastog i ravnog mlaza
- Visoka snaga čišćenja u kombinaciji sa visokim performansama oblasti.
Keramička mlaznica i prsten od keramičkog sloja
- Maksimalni vek trajanja.
Veliki učinak čišćenja
- Brzo uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|180
|Pritisak (bar)
|max. 180
|Temperature (°C)
|max. 60
|Mlazna veličina ( )
|40
|Veličina
|malo
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|90 x 57 x 57