Minimalni unutrašnji gubici energije i maksimalni kvalitet mlaza karakterišu novu Performance rotirajuću mlaznica za prljavštinu (veličina mlaznice 040) - i omogućuju do 50% veće performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodni model. Zahvaljujući rotirajućem tačkastom mlazu, on postiže radni pritisak od maks. 180 bar / 18 MPa i temperatura vode do 60 ° C, 10 puta veća od snage čišćenja u odnosu na konvencionalne mlaznice visokog pritiska. Pored toga, uverava i keramičkom mlaznicom i keramičkim prstenom za maksimalan vek trajanja.