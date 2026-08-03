Skidač nečistoće, malo, 045

Do 50% više performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodnika: sa novom rotirajućom mlaznicom (veličina mlaznice 045), gubici energije su minimizirani - i kvalitet mlaza maksimiziran.

Snaga u maloj mlaznici: Performance rotirajuća mlaznica (veličina mlaznice 045) obezbeđuje 10 puta veću snagu čišćenja konvencionalnih mlaznica zahvaljujući rotirajućem tačkastom mlazu. U poređenju sa svojim prethodnikom, on stvara i do 50% veće performanse čišćenja i površinske učinke. Sa maks. 180 bara / 18 MPa i 60 ° C temperature vode nemaju šanse čak ni za najtvrdokornije prljavštine. Keramička mlaznica i keramički prsten omogućuju dug rad.

Obeležja i prednosti
Do 50% veće performanse čišćenja i performans površinski učinak u odnosu na prethodnika
  • Ogromna ušteda vremena.
Smanjeni gubici snage i poboljšani kvalitet mlaza
  • Zahvaljujući većem efekta čišćenja čak i tvrdokorna prljavština se uklanja.
Rotirajući tačkasti mlaz od rotirajuće mlaznice kombinuje prednosti tačkastog i ravnog mlaza
  • Visoka snaga čišćenja u kombinaciji sa visokim performansama oblasti.
Keramička mlaznica i prsten od keramičkog sloja
  • Maksimalni vek trajanja.
Veliki učinak čišćenja
  • Brzo uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 180
Pritisak (bar) max. 180
Temperature (°C) max. 60
Mlazna veličina ( ) 45
Veličina malo
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Boja tamnosiva boja
Težina sa ambalažom (kg) 0,3