Skidač nečistoće, malo, 045
Do 50% više performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodnika: sa novom rotirajućom mlaznicom (veličina mlaznice 045), gubici energije su minimizirani - i kvalitet mlaza maksimiziran.
Snaga u maloj mlaznici: Performance rotirajuća mlaznica (veličina mlaznice 045) obezbeđuje 10 puta veću snagu čišćenja konvencionalnih mlaznica zahvaljujući rotirajućem tačkastom mlazu. U poređenju sa svojim prethodnikom, on stvara i do 50% veće performanse čišćenja i površinske učinke. Sa maks. 180 bara / 18 MPa i 60 ° C temperature vode nemaju šanse čak ni za najtvrdokornije prljavštine. Keramička mlaznica i keramički prsten omogućuju dug rad.
Obeležja i prednosti
Do 50% veće performanse čišćenja i performans površinski učinak u odnosu na prethodnika
- Ogromna ušteda vremena.
Smanjeni gubici snage i poboljšani kvalitet mlaza
- Zahvaljujući većem efekta čišćenja čak i tvrdokorna prljavština se uklanja.
Rotirajući tačkasti mlaz od rotirajuće mlaznice kombinuje prednosti tačkastog i ravnog mlaza
- Visoka snaga čišćenja u kombinaciji sa visokim performansama oblasti.
Keramička mlaznica i prsten od keramičkog sloja
- Maksimalni vek trajanja.
Veliki učinak čišćenja
- Brzo uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|180
|Pritisak (bar)
|max. 180
|Temperature (°C)
|max. 60
|Mlazna veličina ( )
|45
|Veličina
|malo
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3