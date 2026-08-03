Snaga u maloj mlaznici: Performance rotirajuća mlaznica (veličina mlaznice 045) obezbeđuje 10 puta veću snagu čišćenja konvencionalnih mlaznica zahvaljujući rotirajućem tačkastom mlazu. U poređenju sa svojim prethodnikom, on stvara i do 50% veće performanse čišćenja i površinske učinke. Sa maks. 180 bara / 18 MPa i 60 ° C temperature vode nemaju šanse čak ni za najtvrdokornije prljavštine. Keramička mlaznica i keramički prsten omogućuju dug rad.