Skidač nečistoće, veliko, 070/080

Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.