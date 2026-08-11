Skidač nečistoće, veliko, 100
Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.
Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Pritisak (bar)
|max. 300
|Temperature (°C)
|max. 85
|Mlazna veličina ( )
|100
|Veličina
|veliko
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5